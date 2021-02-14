Под Бахмутом на мине погибли трое украинских военнослужащих
Такое сообщение распространило командование оперативно-тактической группировки "Север" ВС Украины, передает Еспресо.TV.
"14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
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Командование оперативно-тактической группировки "Север" выражает соболезнования родным и близким погибших.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.
Имена погибших не называются.
- Таким образом, по открытым данным, с начала февраля 2021 года на фронте погибли уже 14 защитников Украины.
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