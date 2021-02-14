Под Бахмутом на мине погибли трое украинских военнослужащих

14 февраля, 2021, 14:00

Трое украинских военнослужащих погибли в воскресенье, 14 февраля 2021 года, подорвавшись на взрывном устройстве возле поселка Новолуганское, Бахмутского района Донецкой области

Такое сообщение распространило командование оперативно-тактической группировки "Север" ВС Украины, передает Еспресо.TV.

"14 февраля недалеко от населенного пункта Новолуганское, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Читайте также: На Давосе Путин прямо предупредил о новой войне, и Зеленский должен уже сейчас к ней готовиться, - Бессмертный

Командование оперативно-тактической группировки "Север" выражает соболезнования родным и близким погибших.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства трагедии выясняются.

Имена погибших не называются.

Таким образом, по открытым данным, с начала февраля 2021 года на фронте погибли уже 14 защитников Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb