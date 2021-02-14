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Зеленский приказал министру обороны и главнокомандующему ВСУ срочно прибыть на Донбасс


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военнослужащих

Об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Зеленский дал поручение Тарану и Хомчаку установить обстоятельства гибели трех украинских военнослужащих 5-й БТГр 59-й ОМПБр на подконтрольной Украине территории Донбасса в районе Новолуганского.

В Офисе президента сообщили, что, по предварительным данным, в воскресенье около 10:00 во время перемещения в районе Новолуганского в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих: капитан Александр Войтенко (1974 года рождения), солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года ) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).

"Мы бережем жизни наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня - и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в Борисполе, - сказал Зеленский, который находится с официальным визитом в ОАЭ.

Он добавил, что Украина не должна терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.

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