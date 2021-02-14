14 февраля на фронте: погибли трое украинских военнослужащих
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
Кроме этого, вечером в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, на Приазовье. На обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ.
О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
- Трое украинских военнослужащих погибли в воскресенье, 14 февраля 2021 года, подорвавшись на взрывном устройстве возле поселка Новолуганское, Бахмутского района Донецкой области.
- Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру обороны Андрею Тарану и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели троих военных.
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