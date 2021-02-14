14 февраля на фронте: погибли трое украинских военнослужащих

14 февраля, 2021, 18:27

В воскресенье, 14 февраля, неподалеку от Новолуганского подорвались на мине и погибли трое украинских военных

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от населенного пункта Новолуганское, при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

Кроме этого, вечером в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Водяного, на Приазовье. На обстрелы противника наши защитники дали адекватный ответ.

О факте нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

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