На Полтавщине встретили погибшего защитника Украины Александра Глушко

13 февраля, 2021, 07:42

Вечером в пятницу, 12 февраля 2021 года, тело погибшего накануне военнослужащего 81-й отдельной аэромобильной бригады Александра Глушко привезли в Полтавскую область

Несколько десятков полтавчан, организованные Координационным советом общественных организаций участников АТО, отправились в Чутово, чтобы встретить там героя и сопроводить его в автоколонне в Полтаву, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Круг .

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Колонна с флагами провела машину через весь город в Свято-Успенского кафедрального собора, где всю ночь над ним читали молитвы.

Как сообщила председатель благотворительного фонда "Полтавский батальон неравнодушных" Наталья Гранчак, дело похорон состоится в соборе сегодня, 13 февраля, в 9.30. После этого прощания с погибшим военнослужащим состоится на площади перед Полтавской облгосадминистрацией.

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Похоронят его в Руновщине Полтавского района, где живет его мать.

Напомним, что 36-летний Александр Викторович Глушко погиб 11 февраля во районе Зайцева в Донецкой области. Смертельное ранение получил от пули вражеского снайпера и умер во время эвакуации в госпиталь.

Дома на мужчину ждали жена, двое детей, а также мама и сестра.

11 февраля в районе проведения операции Объединенных сил также погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Владислав Лященко.

При этом последнее обострение на фронте политологи связывают с реакцией РФ на прекращение вещания в Украине телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.

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