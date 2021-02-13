На Полтавщине встретили погибшего защитника Украины Александра Глушко
Несколько десятков полтавчан, организованные Координационным советом общественных организаций участников АТО, отправились в Чутово, чтобы встретить там героя и сопроводить его в автоколонне в Полтаву, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на местный портал Круг .
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Колонна с флагами провела машину через весь город в Свято-Успенского кафедрального собора, где всю ночь над ним читали молитвы.
Как сообщила председатель благотворительного фонда "Полтавский батальон неравнодушных" Наталья Гранчак, дело похорон состоится в соборе сегодня, 13 февраля, в 9.30. После этого прощания с погибшим военнослужащим состоится на площади перед Полтавской облгосадминистрацией.
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Похоронят его в Руновщине Полтавского района, где живет его мать.
- Напомним, что 36-летний Александр Викторович Глушко погиб 11 февраля во районе Зайцева в Донецкой области. Смертельное ранение получил от пули вражеского снайпера и умер во время эвакуации в госпиталь.
- Дома на мужчину ждали жена, двое детей, а также мама и сестра.
- 11 февраля в районе проведения операции Объединенных сил также погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Владислав Лященко.
- При этом последнее обострение на фронте политологи связывают с реакцией РФ на прекращение вещания в Украине телеканалов кума Путина Виктора Медведчука.
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