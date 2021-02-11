Стало известно имя бойца, которого 11 февраля застрелил снайпер оккупантов в зоне ООС

11 февраля, 2021, 17:35

11 февраля от выстрела российского снайпера в районе Зайцева в Донецкой области погиб Александр Глушко

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Олег Синегубов, передает пресс-служба администрации .

Глушко служил в инженерно-саперном взводе одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ.

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"От себя лично и от коллектива областной администрации выражаю соболезнования родным, друзьям, знакомым и побратимам нашего воина. Вечная память герою", - отметил Синегубов.

Дату и место захоронения сообщат в ближайшее время.