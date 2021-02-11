Восточный фронт без перемен. Как Зеленский становится патриотом невольно?

11 февраля, 2021, 14:04

Стараниями Зеленского за последние 1,5 года российско-украинская война на Востоке почти ушла из лент новостей. Только уже совсем дикие случаи как смерть разведчика Ярослава Журавля в "серой зоне" под личным контролем Зе-президента могли пробиться сквозь ежедневный желоб обещаний "всеобъемлющего перемирия"

Но уже с месяц на Донбассе боевые действия стали настолько интенсивными, что в Офисе президента просто пытаются раз не комментировать очевидное. Буквально за несколько дней февраля у нас уже несколько погибших и вдвое больше - раненых. Вот новое утро и сообщение о том, как снайпер российской армии убил нашего героя в направлении Горловки.

Наконец начальник Генштаба Руслан Хомчак, который месяц назад доказывал, что надо понять и простить росийский народ, потому что это не он воюет на Донбассе и аннексировал Крым - и сам поехал к военным на Восток.

Хотя 13 января в интервью было такое: "В России живет много людей, которые прекрасно понимают, что происходит и кто решил вооруженную агрессию против Украины. Многие россияне поддерживает связь с украинскими родственниками и далеко не все ненавидят нашу страну. Хотя эту ненависть Кремль всеми силами пытается разжечь".

Правда, что же изменилось меньше чем за месяц? Может, россиян, желающих повоевать на Донбассе, чтобы отдать кредиты стало меньше? Или стало меньше желающих с материковой России незаконно переехать и размножиться в украинском Крыму?

Еще интереснее, что вдруг изменил свою риторику на 180 градусов Леонид Кравчук. Тот самый первый президент, которого летом 2020 года взяли в Минскую группы для того, чтобы проталкивать откровенно коллаборантские предложения, не мог публично озвучивать Офис президента Украины. И здесь бывший заведующий отделом пропаганды и агитации ЦК КПУ выдает страшно патриотическое заявление.

"Украина должна быть готова к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. Перемирие уже просто нет. Мы не можем дальше делать вид, что оно есть. Надо говорить правду, белое называть белым, а черное - черным. Россияне начинают действовать дерзко, открыто, не пряча своих намерений. Поэтому мы должны быть готовыми к любым непредсказуемым действиям со стороны агрессора. В ОРДЛО находятся российские наемники, командиры и российское оружие. Мы не знаем, когда его могут привлечь, но должны быть ко всему готовыми и относиться внимательно ко всему, что происходит. Прежде всего думать об Украине ", - сказал Кравчук.

А вот, что тот же Леонид Макарович сказал о своем однопартийце по проектам СДПУ (о) и "Не ТАК" Викторе Медведчуке и его ОПЗЖ: "Так называемая украинская оппозиция, фактически ею не является, а является врагом украинского народа. На днях Медведчук давал интервью Russia Today. Не за восстановление телеканалов он борется, а против Украины, делая вид одновременно, что он - украинский политик. Всех, кто пришел сдавать страну, богатеть, набивать карманы в Украине и одновременно продавать Украине, нужно или выбросить из страны, или заставить жить по законам Украины. Другого пути у нас просто нет. Время уговоров и ссылок на демократию прошел. Демократия - это верховенство закона, диктатура закона для всех без исключения ".

Что означает изменение риторики лицо "всеобъемлющего перемирия"?

Новая администрация Джо Байдена очень четко дала понять украинской власти, или она выпиливает российскую агентуру. Или власть сама получит больших пинков. С этим связана активизация контрразведки СБУ с выпиливание агентуры ГРУ РФ из телеграмм-сеткой. И решение СНБО о срочных санкции в отношении соратника и кошелька Виктора Медведчука Тараса Козака. Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов - параллельно с горячей войной на Востоке против Украины "ведется шпионская война, агентурная сеть просто безумная". Поэтому надеяться, что Россия хоть с Путиным, хоть с гламурным Навальным оставит идеи по колонизации Украины - нет основания. Потому, когда не выходят поджать нас танками - в ход идет березовый квас, то есть мягкая сила. Ведь недаром на днях Дмитрий Песков прямо сказал, что будем продвигать "русский мир" контактами людей, искусством, литературой и культурой. Собственно - поэтому сейчас пошла такая активизация многочисленных российских либералов, выходцев "лент ру" с заявлениями как хорошо будет без войны, если вы нас поймете и простите. Ну и Севастополь отдадите, потому РФ он более нужен.

Но вот, что на уме у путинца, российского либерала и боевика российских средства на самом деле. Вот, что говорит наша военная разведка: "По данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 и 2 АК проводится комплекс мероприятий в рамках недели боевой и мобилизационной готовности, в том числе сверка так называемого" приписного "личного состава в военных комиссариатах оккупационных администраций. Кроме того, противник уделяет особое внимание подготовке артиллерийских и минометных подразделений и осуществляет уточнение целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил с составлением боевых графических документов".

То, что это похоже на подготовку к интенсивным боевым действиям, может определить даже человек без военного образования. Россияне собираются надавить на Владимира Зеленского войной. Американцы требуют от ЗЕ-гаранта решимости. И оказалось вдруг, что опереться украинская власть, даже в таком ее несовершенном виде как сейчас, может только на армию. Вот с этим связаны попытки опатриотиться Зеленского. Ну кроме борьбы за остатки лайт-ваттной аудитории с тем же Медведчуком. Это я о запрете трех вата-каналов если что.

Можно не сомневаться, что мы входим в очередную фазу обострения войны на Востоке. Что абсолютно ожидаемо и закономерно. Ведь Россия - это враг. Враг до тех пор пока существует эта "тюрьма народов" в любых формах.

И кто бы ею ни руководил, как бы она ни называлась - Украина для нее является смертельной угрозой. И поэтому любые проявления украинского патриотизма и воинского духа для россиян - смерти подобны. Они нас начинают бояться. Поэтому атаковать еще яростнее. Заряжаем пулемет и не пускаем сопли.

Жаль на эту забаву в перемирия и поиски мира в глазах российского самодержца потратили год. Критический год, который мог бы приблизить нас и к ПДЧ вместе с Грузией. И к выводу украинского уровня на новый уровень. Что же, любой президент рано или поздно созревает к тому, что становится украинским государственником. Зеленский почти два года игнорировал эту перспективу, но она догнала и его. Иначе - билет в Ростов в одну сторону. Но и там город не резиновый для наших беглецов.