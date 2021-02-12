Корчинский: у нас разрушена система эвакуации раненых с поля боя

12 февраля, 2021, 22:16

Украинский общественный и политический деятель Дмитрий Корчинский заявил, что в Украине разрушена система эвакуации раненых с поля боя

Об этом он сказал во время ток-шоу "Борковский & Валевская. Политика", передает "Еспресо.TV".

"У нас командирами бригад назначаются люди, которые допустили трусость или потеряли свою позицию, за последние полгода, то есть эти люди удобные командованию. Как выразился один военный, будто маленькая советская армия воюет с большой советской армией. У нас опять Украинские вооруженные силы возвращаются к советской армии, потому что занимаются бумажками, а не войной. Они боятся инициативы. Это вина главнокомандующего. У нас разрушена система эвакуации раненых с поля боя. Ряд тех людей, которые умерли ранеными, они могли выжить, между прочим, если бы эта система не была разрушена ", - сказал Корчинский.

Он отметил, что система разрушена главнокомандующим Русланом Хомчаком.

"Потому что он не адекватных людей назначает на ответственные должности", - добавил Корчинский.

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