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Espreso.tvСпорт"Колос" определился с будущим скандального экс-футболиста сборной Украины

"Колос" определился с будущим скандального экс-футболиста сборной Украины


фото: koloskovalivka.com
Ковалевский "Колос" исключил из заявки украинского форварда Евгения Селезнева

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

На сайте Украинской Премьер-лиги Евгений Селезнев отсутствует в официальной заявке Ковалевского "Колоса". Напомним, что форвард был отозван со сборов команды в Турции из-за грубого нарушения режима. Сам футболист отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было.

35-летний Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Ковалевки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днипро", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".

На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

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