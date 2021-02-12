"Колос" определился с будущим скандального экс-футболиста сборной Украины

12 февраля, 2021, 14:42

Ковалевский "Колос" исключил из заявки украинского форварда Евгения Селезнева

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

На сайте Украинской Премьер-лиги Евгений Селезнев отсутствует в официальной заявке Ковалевского "Колоса". Напомним, что форвард был отозван со сборов команды в Турции из-за грубого нарушения режима. Сам футболист отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было.

35-летний Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Ковалевки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днипро", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".

На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

26 января Евгений Селезнев бросился на защиту Ярослава Ракицкого, который играет за питерский "Зенит"

31 января стало известно, что бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима на тренировочных сборах в Турции.

Сообщалось, что причиной могло стать то, что Селезнев устроил пьянку с бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным перед контрольным матчем в Турции.

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