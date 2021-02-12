"Колос" определился с будущим скандального экс-футболиста сборной Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на официальный сайт УПЛ.
На сайте Украинской Премьер-лиги Евгений Селезнев отсутствует в официальной заявке Ковалевского "Колоса". Напомним, что форвард был отозван со сборов команды в Турции из-за грубого нарушения режима. Сам футболист отрицал это и уверял, что с его стороны никаких нарушений, в частности относительно нетрезвого состояния, не было.
35-летний Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Ковалевки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Также нападающий выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днипро", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".
На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.
- 26 января Евгений Селезнев бросился на защиту Ярослава Ракицкого, который играет за питерский "Зенит"
- 31 января стало известно, что бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима на тренировочных сборах в Турции.
- Сообщалось, что причиной могло стать то, что Селезнев устроил пьянку с бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным перед контрольным матчем в Турции.
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