Селезнева могли погнать из "Колоса" за пьянку с экс-футболистом сборной Украины, - журналист

2 февраля, 2021, 09:40

Причиной отчисления Евгения Селезнева из "Колоса" могла стать пьянка с бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным перед контрольным матчем в Турции

Об этом заявил журналист Владимир Крамар, сообщает "Футбол 1" .

По его информации, накануне спарринга с белорусским "Рухом" на сборе в Турции, Евгений Селезнев употреблял алкоголь с бывшим форвардом сборной Украины Андреем Ворониным, который сейчас является тренером московского "Динамо". Крамар подчеркнул, что к нему пришли соответствующие слухи из источника, знакомого с ситуацией.

Сам конфликт вспыхнул перед контрольной игрой с "Рухом". Селезнев должен был сыграть в стартовом составе и вышел на предматчевую разминку, однако так и не начал игру. Клуб из Коваливки начал контрольную встречу в меньшинстве. Составы уравнялись только на 10-й минуте, когда к "Колосу" присоединился Мамаду Данфи.

Сам Селезнев подтвердил, что покинул расположение "Колоса", однако информацию о нарушении режима опроверг.

"Я поехал по семейным обстоятельствам. Нарушение режима? А у меня сейчас такой голос, что я мог нарушить режим? Давайте оставим эти слухи, они развеются сами. Продолжение в УПЛ? Почему нет. Я что, собирался заканчивать? Сейчас пока провожу время с сыном, с собакой, с мамой, с женой ", - рассказал Селезнев.

35-летний Евгений Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

Также он выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".

На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

31 января стало известно, что бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима на тренировочном сборе в Турции.

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