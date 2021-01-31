Экс-футболиста сборной Украины Селезнева погнали из "Колоса" за грубое нарушение режима, - журналист
Об этом сообщил журналист "Футбол 1" Игорь Бурбас в twitter.
По его словам, Евгения Селезнева погнал из команды из села Ковалевка, что в Киевской области, главный тренер "Колоса" Руслан Костышин.
"Селезнев больше не в "Колосе". Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие - игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев", - написал Бурбас.
35-летний Евгений Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Также он выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".
На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины по футболу.
Селезнев больше не в Колосе. Грубое нарушение режима. После выходки форварда тренер Костышин поставил вопрос ребром. Как следствие - игрока отчислили из команды. Он уже на пути в Киев.- Igor Burbas (@iburbas) January 31, 2021
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