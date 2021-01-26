Ярик - настоящий мужчина: нападающий сборной Украины бросился на защиту Ракицкого, который играет в России

26 января, 2021, 19:41

Украинский форвард Евгений Селезнев бросился на защиту Ярослава Ракицкого, который играет за питерский "Зенит"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "ОДВД".

Селезнев признался, что недавно виделся с Ракицким.

"Вчера увиделись на часок, чая выпили и все. Мы как братья. Ярик - настоящий мужчина. Это в его поступках, во всем. Ушел играть в Россию - ну, ушел. Мы вчера сидели, давно не виделись, повспоминать столько разных историй . И это не за рюмкой, а за чаем. В любое время суток можем друг другу позвонить", - рассказал Селезнев.

"Я к нему смело могу повернуться спиной, он никогда не подставит и не предаст. Один из немногих в футбольном мире, кто действительно такой. Посмотрите, сколько он матчей сыграл за сборную, сколько он помог. А почему люди это так забыли? Для меня патриот не тот, кто кричит, что он патриот и украинец, а тот, кто работает на Украину. Рак - украинец и всегда таким останется, я это знаю ", - сказал футболист.

Ярослав Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера" в январе 2019-го года за 10 млн евро. В этом сезоне провел 22 матча, забил 1 гол, отдал 1 результативную передачу и получил 2 красные карточки. Центрбэк сыграл более чем полсотни матчей за сборную Украины.

Евгений Селезнев выступает за "Колос" из села Коваливка. В текущем сезоне 35-летний форвард провел 10 поединков. На его счету 5 голов и 1 ассист в чемпионате Украины по футболу. Нападающий сыграл 57 матчей и отметился 11 мячами в "желто-синей" футболке.

4 ноября стало известно, что Ракицкий начал нарушать спортивный режим и пропускать тренировки "Зенита".

17 декабря украинский тренер Юрий Вернидуб признался, что не осуждает Ярослава Ракицкого за то, что он выступает за питерский "Зенит".