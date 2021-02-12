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Espreso.tvСпортОн плачет, потому что в футболе есть такие, как вы: отец Неймара бросился на защиту сына

Он плачет, потому что в футболе есть такие, как вы: отец Неймара бросился на защиту сына


фото: Getty Images
Неймар да Силва, отец форварда ПСЖ Неймара, защитил своего сына, которого критикуют за слезы на футбольном поле

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram отца Неймара.

Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Кана", в котором ПСЖ победил 1: 0.Форвард был заменен после того, как против него грубо сыграл защитник "Кана" Йоэль Армугомом.

Главный тренер "Кана" Паскаль Дюпра раскритиковал футболиста после игры. "Плакать не буду, оставлю это Неймару", - сказал тренер.

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Отец форварда ПСЖ Неймар да Силва ответил тренеру в instagram.

"Это правда, моему сыну приходится плакать, но не по тем причинам, как вы думаете. Думаю, он плачет, потому что в футболе есть такие тренеры, как вы, судьи такого уровня, нерадивые и молчаливые лиги, часто предвзятые журналисты, а также трусы ", - написал отец игрока.

В нынешнем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 17 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.

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