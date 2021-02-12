Он плачет, потому что в футболе есть такие, как вы: отец Неймара бросился на защиту сына
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram отца Неймара.
Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Кана", в котором ПСЖ победил 1: 0.Форвард был заменен после того, как против него грубо сыграл защитник "Кана" Йоэль Армугомом.
Главный тренер "Кана" Паскаль Дюпра раскритиковал футболиста после игры. "Плакать не буду, оставлю это Неймару", - сказал тренер.
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Отец форварда ПСЖ Неймар да Силва ответил тренеру в instagram.
"Это правда, моему сыну приходится плакать, но не по тем причинам, как вы думаете. Думаю, он плачет, потому что в футболе есть такие тренеры, как вы, судьи такого уровня, нерадивые и молчаливые лиги, часто предвзятые журналисты, а также трусы ", - написал отец игрока.
В нынешнем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 17 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
- 9 февраля стало известно, что форвард французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
- 11 февраля Неймар получил травму перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
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