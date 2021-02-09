ПСЖ потерял звездного форварда перед матчем с "Барселоной" в ЛЧ
9 февраля, 2021, 18:00
Форвард французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"
Об этом сообщает Goal.com .
Главный тренер ПСЖ Почеттино заявил, что Анхель Ди Мария точно пропустит матч с "Барселоной".
"Да, для Анхеля Ди Марии вопрос закрыт. Отсутствие Ди Марии в "Барселоне" не заставит нас отказаться от нашего игрового плана. Мы найдем лучшие решения", - сказал тренер.
В этом сезоне Ди Мария провел 25 матчей, забил 5 мячей и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость аргентинца составляет 28 млн евро.
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" запланирован на 16 февраля.
- 4 февраля стало известно, что футболист французского ПСЖ Анхель Ди Мария хотел бы видеть Лионеля Месси в своей команде.
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