 
РУСУКР
live
Espreso.tvСпортПСЖ потерял звездного форварда перед матчем с "Барселоной" в ЛЧ

ПСЖ потерял звездного форварда перед матчем с "Барселоной" в ЛЧ


фото: Getty Images
Форвард французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны"

Об этом сообщает Goal.com .

Главный тренер ПСЖ Почеттино заявил, что Анхель Ди Мария точно пропустит матч с "Барселоной".

"Да, для Анхеля Ди Марии вопрос закрыт. Отсутствие Ди Марии в "Барселоне" не заставит нас отказаться от нашего игрового плана. Мы найдем лучшие решения", - сказал тренер.

В этом сезоне Ди Мария провел 25 матчей, забил 5 мячей и отдал 12 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость аргентинца составляет 28 млн евро.

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Барселона" - "ПСЖ" запланирован на 16 февраля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 февраля, 2021 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать