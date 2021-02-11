Постоянный плач, не знаю сколько смогу это терпеть, - Неймар с болью обратился к фанатам в instagram
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на instagram Неймара.
Неймар открылся перед фанатами и написал, что чувствует безмерную боль.
"Огромная печаль, безмерная боль и постоянный плач. В очередной раз я не смогу заниматься тем, что люблю больше всего на свете - играть в футбол. Иногда я чувствую себя некомфортно из-за своего стиля игры, потому что я иду в дриблинг, и меня постоянно бьют по ногам. Это очень меня огорчает. и мне очень грустно слышать от игроков, тренеров, комментаторов или кого угодно: "Его надо бить", "он постоянно ныряет", "плакса", "ребенок", "избалованный" и так далее. Я не знаю, сколько еще смогу это терпеть. Я просто хочу быть счастливым, играя в футбол. Ничего больше", - написал бразилец.
Неймар получил травму в матче 1/32 финала Кубка Франции против "Кана", в котором ПСЖ победил 1:0.Форвард был заменен после того, как против него грубо сыграл защитник "Кана" Йоэль Армугомом.
Таким образом, участие Неймара в матче 1/8 финала против "Барселоны" оказалось под угрозой. Первый матч между испанцами и французами состоится 16 февраля в Барселоне, повторный - 10 марта во Париже.
В нынешнем сезоне Неймар сыграл за ПСЖ 17 матчей, забил 13 голов и отдал 5 результативных передач.
- 9 февраля стало известно, что форвард французского ПСЖ Анхель Ди Мария пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
- 11 февраля Неймар получил травму перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны".
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