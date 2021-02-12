Безсмертный: РФ идет на обострение ситуации на Донбассе

12 февраля, 2021, 16:56

Об этом он заявил в эфире 24 канала .

Бессмертный отметил, что поведение представителя России на заседании Совета Безопасности ООН было неаргументированное, поэтому, несмотря на попытки всех представителей сдерживать эмоции, российская сторона "рвала" все принятые шаблоны дипломатического протокола.

Он заявил, что это свидетельствует о том, что агрессивность Кремля будет только расти, в том числе и на фронте.

"Такое ощущение, что российский представитель получил инструкции из России идти на обострение", - сказал Бессмертный.

По его словам, в Совете Безопасности ООН пока есть много непостоянных членов, которые работают вместе с Россией. В частности, "некоторые спикеры ретранслировали тезисы российской информационной атаки".

Напомним, 11 февраля Совбез ООН рассматривал выполнения Минских соглашений.

Политкоординатор миссии США при ООН Родни Хантер заявил, что в стране никогда не признают Крым российской территорией и не отменят санкции против РФ, пока Россия не изменит свою политику относительно Украины.

12 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области боец подорвался на неизвестном устройстве .

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