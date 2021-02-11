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Espreso.tvОбщество11 февраля Совбез ООН рассмотрит выполнение Минских соглашений, - ТКГ

11 февраля Совбез ООН рассмотрит выполнение Минских соглашений, - ТКГ

Совет безопасности ООН проведет заседание в связи с 6 годовщиной подписания Минских договоренностей

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Заседание Совбеза состоится по видеосвязи в открытом формате и начнется в 17:00 по киевскому времени.

Украинская делегация для участия в ТКГ будет представлена ее руководителем, первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.

Украинская сторона предоставит свою оценку современному состоянию выполнения Минских договоренностей, также она ожидает соответствующей поддержки позициӥ Украӥны со стороны международных партнеров.

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11 февраля, 2021 четверг

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