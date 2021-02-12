На Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, его госпитализировали
12 февраля, 2021, 16:16
В зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области боец подорвался на неизвестном устройстве
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
"12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Воина госпитализировали.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.
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