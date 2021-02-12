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Espreso.tvОбществоНа Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, его госпитализировали

На Донбассе украинский военный подорвался на неизвестном взрывном устройстве, его госпитализировали


фото: pressjfo.news
В зоне проведения операции Объединенных сил в Донецкой области боец подорвался на неизвестном устройстве

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Воина госпитализировали.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

 

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