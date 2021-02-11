Пока РФ не изменит свой курс санкции за агрессию против Украины будут оставаться, - США в ООН
Об этом сообщает РБК-Украина.
"США никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе будут сохраняться, пока РФ не изменит своего курса. Мы поддерживаем Минские соглашения, как путь вперед для урегулирования", - заявил он.
Хантер заявил, что урегулирование должно быть дипломатическим с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины. Он добавил, что Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма.
"Мы призываем РФ вывести войска из Украины, прекратить поддержку марионеток и других военных формирований и выполнять свои обязательства в рамках Минска. Призываем допустить международные организации на оккупированные территории", - отметил Хантер.
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