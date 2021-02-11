Пока РФ не изменит свой курс санкции за агрессию против Украины будут оставаться, - США в ООН

11 февраля, 2021, 20:56

Политкоординатор миссии США при ООН Родни Хантер заявил, что в стране никогда не признают Крым российской территорией и не отменят санкции против РФ до тех пор, пока Россия не изменит свою политику в отношении Украины

Об этом сообщает РБК-Украина.

"США никогда не признают попытку аннексии Крыма Россией. Поэтому санкции за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе будут сохраняться, пока РФ не изменит своего курса. Мы поддерживаем Минские соглашения, как путь вперед для урегулирования", - заявил он.

Хантер заявил, что урегулирование должно быть дипломатическим с учетом суверенитета и территориальной целостности Украины. Он добавил, что Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на востоке Украины и оккупацию Крыма.

"Мы призываем РФ вывести войска из Украины, прекратить поддержку марионеток и других военных формирований и выполнять свои обязательства в рамках Минска. Призываем допустить международные организации на оккупированные территории", - отметил Хантер.

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