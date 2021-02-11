Нацполиция обыскивает Харьковоблэнерго по делу о хищении средств

11 февраля, 2021, 14:13

В помещениях АО "Харьковоблэнерго" полицейские проводятся обыски в рамках уголовного производства по хищению средств

Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.

Так, 11 февраля, следователи ГУНП в Харьковской области по оперативным сопровождением УСР в Харьковской области ДВР НПУ проводят ряд обысков в служебных помещениях АО "Харьковоблэнерго", ряда юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества.

Досудебное расследование открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Как отмечается, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, утром 10 февраля народный депутат Гео Лерос заявил , что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом ".

В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что проводят обыски в офисе госпредприятия "Энергоатом", которые связаны с продажей электроэнергии ряде коммерческих структур .

В Энергоатоме прокомментировали обыски и заявили, что действия детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) связаны с деятельностью подразделения "Энергоатом-Трейдинг" и продажи им электроэнергии в августе прошлого года.

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