Нацполиция обыскивает Харьковоблэнерго по делу о хищении средств
Об этом сообщает пресс-служба полиции в области.
Так, 11 февраля, следователи ГУНП в Харьковской области по оперативным сопровождением УСР в Харьковской области ДВР НПУ проводят ряд обысков в служебных помещениях АО "Харьковоблэнерго", ряда юридических лиц частного права и по местам проживания работников общества.
Досудебное расследование открыто по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Как отмечается, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
- Напомним, утром 10 февраля народный депутат Гео Лерос заявил , что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания" Энергоатом ".
- В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что проводят обыски в офисе госпредприятия "Энергоатом", которые связаны с продажей электроэнергии ряде коммерческих структур .
- В Энергоатоме прокомментировали обыски и заявили, что действия детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) связаны с деятельностью подразделения "Энергоатом-Трейдинг" и продажи им электроэнергии в августе прошлого года.
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