НАБУ обыскивает офис Энергоатома, - нардеп Лерос

10 февраля, 2021, 12:30

Народный депутат Гео Лерос заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом"

Об этом Лерос написал в Facebook.

"Сейчас НАБУ проводят обыски в офисе Энергоатома по адресу: вул.Назаривская, 3А по уголовному делу, когда 21 декабря 2020 года креатура Офиса президента Украины и господина Деркача вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене в тч на компанию Юнайтед Энерджи, причинив ущерб Энергоатому около 2,4 млрд грн ", - написал Лерос.

Нардеп также обвинил руководство компании в попытке довести предприятие до банкротства и отметил ответственность президента Украины Владимира Зеленского.

"После смены руководства Энергоатома, которым лично занимался Зеленский, на ключевые должности зашли люди Деркача (автора пленок Байдена) и заместителя офиса президента Татарова. Именно после этого началось доведение Энергоатома до банкротства из-за олигархического дерибана и государственную измену. Первое, с чего начало руководство, назначенное с "подачи" Офиса президента - это продавать электрическую энергию Энергоатому в убыток, причем от слова совсем. Энергоатом продал электрическую энергию по нерыночным заниженным ценам трейдерам олигархов, а трейдеры олигархов уже реализовали электрическую энергию конечным потребителям в разы дороже цены закупки у Энергоатома", - написал Лерос.

Нардеп заявил об убытках предприятия в размере 6-8 млрд грн в течение 7 месяцев.

"Действующие лица: Фунт - президент Петр Котин, вице-президент Герман Галущенко, которого называют крестником Деркача, вице-президент Якоб Хартмут, за которым тянется устойчивый кремлевский шлейф. Давний соратник Деркача - Олег Бояринцев, которого назначили руководить кадрами Энергоатома, жена губернатора Киевской области Людмила Володина, которую назначили в Энергоатом исполнительным директором по правовому обеспечению. Господин Россоха, который был главным следователем Закарпатья во времена Януковича, во время, когда следствием в Украине руководил господин Татаров. Россоху, который входил в адвокатское объединение Олега Татарова, назначили на должность директора по физической защите и специальной безопасности Энергоатома, чтобы контролировать каждый пук и дерибанить секретные статьи бюджета государственной монополии. за этих махинаторов ущерб Энергоатома за последние 7 месяцев составит 6-8 млрд грн ", - написал Лерос.

Сейчас НАБУ проводят обыски в офисе Энергоатома по адресу: вул.Назаривску, 3А по уголовному делу, когда 21 декабря ... Опубликовано Geo Leros Среда, 10 февраля 2021 г.

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