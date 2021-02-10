"Касается продажи электроэнергии": Сытник об обысках в Энергоатоме

10 февраля, 2021, 13:57

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе госпредприятия "Энергоатом", связанные с продажей электроэнергии ряду коммерческих структур

Об этом председатель НАБУ Артем Сытник сообщил во время брифинга.

"Это (обыски - ред.) соответствует действительности. Происходят обыски, санкционированные Антикоррупционным судом. Чтобы не разглашать тайну досудебного расследования, можно сказать, что это дело действительно касается продажи электроэнергии ряда коммерческих структур", - подчеркнул он.

Глава НАБУ также сообщил причины начала расследования.

"Само расследование было начато, потому что ... есть определенные дискриминационные условия при продаже электроэнергии. Формируются квоты таким образом, чтобы их можно было выкупить отдельным потребителям электроэнергии", - отметил Сытник.

По его словам, это влияло на формирование цены на электроэнергию.

"Соответственно можно говорить о потенциальном ущербе государству в результате того, что государство продает электроэнергию по заведомо заниженным ценам. По результатам обысков, расследования будут приниматься определенные решения", - добавил глава НАБУ.

Напомним, утром 10 февраля народный депутат Гео Лерос заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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