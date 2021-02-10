В Энергоатоме прокомментировали обыски НАБУ

10 февраля, 2021, 17:11

Действия детективов Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) связаны с деятельностью подразделения "Энергоатом-Трейдинг" и продажей им электроэнергии в августе прошлого года

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Ничего сверхъестественного не произошло. Действительно, детективы НАБУ работают в здании Энергоатома, их интересует деятельность одной компании - "Энергоатом-Трейдинг" и ее продажи в августе. Идет рабочий процесс", - сообщил агентству руководитель пресс-службы Энергоатома Олег Слободян.

Он также отметил, что Энергоатом всячески способствует работе детективов.

"Более того, на прошлой неделе врио президента Энергоатома Петр Котин в ходе встречи с председателем НАБУ проявил заинтересованность в объективных следственных действиях и заверил в содействии работы детективов", - отметил Слободян.

В агентстве напомнили, что в конце августа 2020 года "Энергоатом-Трейдинг", в частности, реализовал 445,65 тыс. МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 1 - 30 декабря того же года.

Стоимость продажи 432 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки составила 1120 грн/МВт-ч при стартовой 1500 грн/МВт-ч, снижение цены - 26%. Цена продажи 13,65 МВт-ч с поставкой 01-07.00 на все дни составила 996 грн/МВт-ч, снижение цены - 33,6%.

Покупателями ресурса выступили компании "Юнайтед энерджи", "Днепросталь-Энерго", АС и "Укргазресурс".

Кроме того, "газоснабжающей компании "Нафтогаз" было реализовано 36 тыс. МВт-ч электроэнергии с периодом поставки 1 - 30 сентября 2020 года по цене 948 грн/МВт-час. Стартовая цена составляла 1500 грн/МВт-час.

Кроме этого, было реализовано 21,6 тыс. МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки из предложенных 432 тыс. МВт-ч с периодом поставки 22 - 31 августа. Цена продажи составила 1154 грн/МВт-ч при стартовой 1500 грн/МВт-ч, снижение цены - 23%.

Кабинет министров 19 августа 2020 года изменил формулу для определения нижнего уровня продаж ресурса НАЭК "Энергоатом" и ЗАО "Укргидроэнерго" на рыночных сегментах, позволив использовать при расчетах не полную, а производственную себестоимость.

По заявлениям "Энергоатома", действовавшая до этого формула, закрепленная постановлением №694 от 5 августа 2020 года, делала его электроэнергию неконкурентоспособной на рынке из-за ограничений на снижение цены.

Напомним, утром 10 февраля народный депутат Гео Лерос заявил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в офисе госпредприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

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