В Украине запретили регистрировать российскую вакцину от коронавируса

10 февраля, 2021, 20:25

Кабмин официально запретил регистрировать российскую вакцину от коронавируса в Украине

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 8 февраля 2021 года.

Так, согласно постановлению, на территории Украины запрещена регистрация вакцин и других лекарственных препаратов для профилактики коронавируса, которые разработаны и изготовлены в стране-агрессоре.

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"Регистрация вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусомSARS-CoV-2, под обязательство для экстренного медицинского применения, разработка и/или производство которых осуществлено в государстве, признанном Верховной Радой государством-агрессором, запрещается", - говорится в постановлении.

Напомним, Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

В Еврокомиссии заявили, что вакцина "Спутник V" не является частью стратегии Европейского Союза в борьбе против коронавируса.

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