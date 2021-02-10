Вакцина против коронавируса "Спутник V" не является частью стратегии Евросоюза, - официальный представитель

10 февраля, 2021, 16:23

В Еврокомиссии заявили, что вакцина "Спутник V" не является частью стратегии Европейского Союза в борьбе против коронавируса

Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Стефан де Кеерсмакер, передает Интерфакс-Украина.

"Мы уже заявляли, что вакцина "Спутник V" не является частью нашей стратегии на этой стадии. Государства-члены могут принять решение установить контакты с предприятиями, которые производят эту вакцину, но она не входит в серию вакцин европейской стратегии", - отметил он .

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По его словам, если вопрос о включении российской вакцины в стратегию Евросоюза мог бы быть один раз поднят, то это должно быть предметом обсуждения государствами - членами ЕС с Еврокомиссией.

Кеерсмакер отметил, что обязательным критерием для переговоров и заключения контракта с разработчиком по вакцине для ЕС является необходимость того, чтобы компания имела возможности производства, размещенные в Европейском Союзе.

"Цель в том, чтобы производство и распределение вакцин для европейских граждан были облегчены", - добавил он.

Напомним, Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

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