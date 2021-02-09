"Лекхим" подала заявку на регистрацию в Украине COVID-вакцины Sinovac
9 февраля, 2021, 19:38
Украинская компания "Лекхим" подала заявку на регистрацию в Украине китайской COVID-вакцины Sinovac
Об этом сообщает Reuters.
У компании есть соглашение с ведущим китайским производителем вакцин о поставках 5 млн доз вакцины в Украине, в том числе 1,9 млн по схеме государственных закупок, в первой половине 2021 года. Отмечается, что перед отгрузкой вакцина должна пройти государственную регистрацию в Украине.
- Напомним, что "Лекхим" по контракту должен поставить 1,9 млн доз вакцины Sinovac до конца мая, или вернуть деньги.
- Отметим, ранее компания "Лекхим" в пресс-релизе обещала поставить в Украину более 5 млн доз вакцины уже в первом полугодии.
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