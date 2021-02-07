Первая страна ЕС разрешила использование российской вакцины от COVID-19
7 февраля, 2021, 17:13
Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Об этом сообщает Origo.hu .
По словам министра трудовых ресурсов Венгрии Миклоша Каслера, Национальный центр общественного здравоохранения завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для прививки.
Теперь в Венгрии для вакцинации от коронавируса одобрены четыре препарата - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V".
Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая позволила применения российской вакцины.
- Напомним, 6 февраля премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните назвала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" гибридным оружием, которое использует президент РФ Владимир Путин.
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