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Espreso.tvМирПервая страна ЕС разрешила использование российской вакцины от COVID-19

Первая страна ЕС разрешила использование российской вакцины от COVID-19


фото: Reuters
Венгрия стала первой страной Евросоюза, которая одобрила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V"

Об этом сообщает Origo.hu .

По словам министра трудовых ресурсов Венгрии Миклоша Каслера, Национальный центр общественного здравоохранения завершил изучение документов от производителя и пришел к выводу, что российскую вакцину можно использовать для прививки.

Теперь в Венгрии для вакцинации от коронавируса одобрены четыре препарата - Pfizer, Moderna, AstraZeneca и "Спутник V".

Венгрия стала первой страной в Евросоюзе, которая позволила применения российской вакцины.

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