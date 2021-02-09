Стало известно, когда состоится третий бой Макгрегора с Пуарье
9 февраля, 2021, 18:07
Ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дастин Пуарье вскоре могут провести третий поединок
Об этом сообщает ESPN MMA .
По информации инсайдера Ариэля Хельвани, поединок планируется провести в мае 2021 года.
"Сейчас все идет к тому, что в мае состоится третий бой Пуарье и Макгрегора. Будет этот бой за титул? Пока этот вопрос висит в воздухе. Есть шанс, что он не будет титульным", - сказал Хельвани.
- Напомним, 24 января Конор Макгрегор неожиданно проиграл нокаутом во втором раунде Дастину Пуарье на турнире UFC 257.
- Напомним, 4 февраля Конор МакГрегор заявил, что проиграл американцу Дастину Пуарье, поскольку уделял много внимания боксу.
- 4 февраля Дастин Пуарье согласился провести третий поединок против ирландца Конора Макгрегора.
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