Стало известно, когда состоится третий бой Макгрегора с Пуарье

9 февраля, 2021, 18:07

Ирландский боец Конор Макгрегор и американец Дастин Пуарье вскоре могут провести третий поединок

Об этом сообщает ESPN MMA .

По информации инсайдера Ариэля Хельвани, поединок планируется провести в мае 2021 года.

"Сейчас все идет к тому, что в мае состоится третий бой Пуарье и Макгрегора. Будет этот бой за титул? Пока этот вопрос висит в воздухе. Есть шанс, что он не будет титульным", - сказал Хельвани.

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