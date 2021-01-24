Макгрегор сенсационно проиграл нокаутом Пуарье на турнире UFC 257
24 января, 2021, 15:06
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор неожиданно проиграл нокаутом во втором раунде американцу Дастину Пуарье на турнире UFC 257
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Сегодня на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 257. В главном поединке встретились экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион Дастин Пуарье.
Победу во втором раунде нокаутом одержал американец.
Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде.
- 21 января Конор Макгрегор и Дастин Пуарье провели дуэль взглядов перед очным боем в Абу-Даби.
- 22 января стало известно, что Макгрегор получит $5 млн за бой против Дастина Пуарье.
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