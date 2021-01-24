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Espreso.tvСпортМакгрегор сенсационно проиграл нокаутом Пуарье на турнире UFC 257

Макгрегор сенсационно проиграл нокаутом Пуарье на турнире UFC 257


фото: Getty Images
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор неожиданно проиграл нокаутом во втором раунде американцу Дастину Пуарье на турнире UFC 257

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Сегодня на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 257. В главном поединке встретились экс-чемпион в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион Дастин Пуарье.

Победу во втором раунде нокаутом одержал американец.

Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде.

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