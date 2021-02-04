Пуарье отреагировал на предложение о третьем бое от Макгрегора

4 февраля, 2021, 14:41

Американский боец смешанных единоборств Дастин Пуарье согласился провести третий поединок против ирландца Конора Макгрегора

Об этом Пуарье сообщил в twitter.

По его словам, он готов дать Макгрегору право на реванш за поражение нокаутом в январе 2021 года.

"Знаете, мы собираемся сделать это в третий раз", - написал Пуарье, который в первом поединке против ирландца в 2014 году потерпел досрочное поражение в первом раунде.

You know we are going to do it a 3rd time - The Diamond (@DustinPoirier) February 3, 2021

Напомним, 4 февраля Конор Макгрегор заявил, что проиграл американцу Дастину Пуарье, поскольку уделял много внимания боксу.

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