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Espreso.tvСпортПуарье отреагировал на предложение о третьем бое от Макгрегора

Пуарье отреагировал на предложение о третьем бое от Макгрегора


фото: Getty Images
Американский боец смешанных единоборств Дастин Пуарье согласился провести третий поединок против ирландца Конора Макгрегора

Об этом Пуарье сообщил в twitter.

По его словам, он готов дать Макгрегору право на реванш за поражение нокаутом в январе 2021 года.

"Знаете, мы собираемся сделать это в третий раз", - написал Пуарье, который в первом поединке против ирландца в 2014 году потерпел досрочное поражение в первом раунде.

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