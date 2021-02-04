Макгрегор нашел главную причину сокрушительного поражения от Пуарье в UFC

4 февраля, 2021, 11:08

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что проиграл американцу Дастину Пуарье, поскольку уделял много внимания боксу

Об этом Макгрегор написал в Instagram, где тщательно разобрал проигранный поединок.

По словам ирландца, он однобоко подошел к подготовке к бою и уделял много внимания боксу с прицелом на поединок против филиппинца Мэнни Пакьяо.

"Я наслаждался каждой секундой, так что предпочел бы провести больше времени в знаменитом октагоне UFC. До этого боя у меня было 40 секунд за три года. Я очень однобоко подошел к тренировочному процессу, полностью сосредоточившись на боксе, потому что решил, что это лучший бой и лучший соперник, чтобы подготовиться к бою с Пакьяо. Думаю, я вполне заслужил те удары по ногам, с которыми в результате столкнулся", - написал Макгрегор.

Он добавил, что его вывели из строя удары соперника по ногам, один из которых оказался решающим.

"Мой соперник выдал просто потрясающую концовку. Я должен снять перед ним шляпу. Пуарье провел отличный бой, но мы обязаны завершить эту трилогию. Это не та трилогия, которую я ожидал, но я бы солгал, если бы сказал, что так не должно было случиться", - отметил Макгрегор.

Напомним, 24 января Конор Макгрегор неожиданно проиграл нокаутом во втором раунде Дастину Пуарье на турнире UFC 257.

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