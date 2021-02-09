"Аталанта" впервые заявила Коваленко на Кубок Италии, сразу полуфинал

9 февраля, 2021, 19:37

Украинский полузащитник Виктор Коваленко может дебютировать за "Аталанту" в полуфинальном матче Кубка Италии

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на twitter "Аталанты".

Тренерский штаб "Аталанты" внес 22 футболистов на полуфинальный матч Кубка Италии. Команда из Бергамо сыграет против "Наполи". В списке нашлось место для двух украинцев - Руслана Малиновского и Виктора Коваленко. Поединок состоится 10 февраля, начало в 21:45.

24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

Atalanta BC (@Atalanta_BC) February 9, 2021

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