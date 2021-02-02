Больше всего в клубе: стало известно, сколько Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте"
Об этом сообщает Tutto Atalanta .
По информации издания, Коваленко будет зарабатывать в команде из Бергамо 2 млн евро в год. Таким образом, украинец станет самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты".
По данным La Gazzetta dello Sport 2 млн евро в итальянском клубе зарабатывал аргентинец Алехандро Гомес, который в январе перешел в испанскую "Севилью".
Зарплата еще одного украинского футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского составляет 1 млн евро. Йосип Иличич, Луис Муриель и Дуван Сапата получают 1,8 млн евро.
24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.
- Напомним, 1 февраля "Аталанта" купила Виктора Коваленко у "Шахтера" за 700 тыс. евро.
- Агент Виктора Коваленко Вадим Шаблий заявил, что футболист заключил с итальянской "Аталантой" контракт на 4 года .
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