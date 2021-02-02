Больше всего в клубе: стало известно, сколько Коваленко будет зарабатывать в "Аталанте"

2 февраля, 2021, 10:10

Украинец Виктор Коваленко с зарплатой 2 млн евро стал самым высокооплачиваемым футболистом итальянской "Аталанты"

Об этом сообщает Tutto Atalanta .

По информации издания, Коваленко будет зарабатывать в команде из Бергамо 2 млн евро в год. Таким образом, украинец станет самым высокооплачиваемым игроком "Аталанты".

По данным La Gazzetta dello Sport 2 млн евро в итальянском клубе зарабатывал аргентинец Алехандро Гомес, который в январе перешел в испанскую "Севилью".

Зарплата еще одного украинского футболиста "Аталанты" Руслана Малиновского составляет 1 млн евро. Йосип Иличич, Луис Муриель и Дуван Сапата получают 1,8 млн евро.

24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

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