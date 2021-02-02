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Espreso.tvСпортАгент рассказал об условиях контракта Коваленко с "Аталантой"

Агент рассказал об условиях контракта Коваленко с "Аталантой"


фото: twitter
Агент Виктора Коваленко Вадим Шаблий заявил, что украинский футболист заключил с итальянской "Аталантой" контракт на 4 года

Об этом сообщает "Футбол 1" .

По словам Шаблия, полузащитник сборной Украины подписал с "Аталантой" контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.

"Витя подписал контракт на четыре года плюс один. Трансфер состоялся зимой, чтобы он адаптировался и начал следующий сезон полноценным игроком. "Аталанта" следила за Коваленко еще до игры в Лиге чемпионов с" Шахтером ". Слухи об аренде в "Дженоа"? Такой вариант не обсуждался. Не знаю, откуда взялась эта информация", - сказал Шаблий.

24-летний Виктор Коваленко является воспитанником "Шахтера", за основу которого выступал с 2013 года. В нынешнем сезоне он сыграл за "Шахтер" 11 матчей и забил 4 гола.

За "Аталанту" играет другой украинец - Руслан Малиновский.

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