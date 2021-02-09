Это мои друзья, - скандальный украинский футболист бросился на защиту Зеленского

9 февраля, 2021, 19:24

Украинский футболист Евгений Селезнев рассказал о дружбе с создателями сериала "Слуга народа"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Бомбардир".

УСелезнева спросили, почему среди его медалей висит календарь от создателей сериала "Слуга народа". Футболист ответил, что это его друзья.

"Это мои друзья, с которыми я общался. Поддерживаю связь с президентом? Попросил отца вывезти из Крыма, когда ходить уже не мог, попросил через людей. Помогли. Я думаю, что Зеленскому сейчас очень трудно. Он не настолько опытный был . Я понимаю, что он попал под пресс. Ему очень трудно, но он выберется. он хороший человек, - сказал Селезнев.

35-летний Евгений Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

В зимнее межсезонье футболист покинул команду. Сообщалось, что причиной могло стать то, что Селезнев устроил пьянку с бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным перед контрольным матчем в Турции.

Также он выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".

На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

26 января Евгений Селезнев бросился на защиту Ярослава Ракицкого, который играет за питерский "Зенит"

31 января стало известно, что бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима на тренировочном сборе в Турции.

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