Это мои друзья, - скандальный украинский футболист бросился на защиту Зеленского
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал "Бомбардир".
УСелезнева спросили, почему среди его медалей висит календарь от создателей сериала "Слуга народа". Футболист ответил, что это его друзья.
"Это мои друзья, с которыми я общался. Поддерживаю связь с президентом? Попросил отца вывезти из Крыма, когда ходить уже не мог, попросил через людей. Помогли. Я думаю, что Зеленскому сейчас очень трудно. Он не настолько опытный был . Я понимаю, что он попал под пресс. Ему очень трудно, но он выберется. он хороший человек, - сказал Селезнев.
35-летний Евгений Селезнев перешел в "Колос" осенью 2020 года. В нынешнем сезоне сыграл за клуб из Коваливки 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
В зимнее межсезонье футболист покинул команду. Сообщалось, что причиной могло стать то, что Селезнев устроил пьянку с бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным перед контрольным матчем в Турции.
Также он выступал за "Шахтер", "Арсенал", "Днепр", российскую "Кубань", испанскую "Малагу", турецкие "Карабюкспор", "Акхисар Беледиеспор" и "Бурсаспор".
На счету форварда 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.
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