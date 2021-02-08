Жернаков: Несостоявшаяся ликвидация ОАСК - это личная ответственность Зеленского

8 февраля, 2021, 20:12

Об этом заявил г олова правления фонда DEJURE Михаил Жернаков в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на телеканале Еспресо.TV .

"Несостоявшаяся ликвидация ОАСК - это личная политическая ответственность президента Зеленского. Он единственный, кто может внести законопроект о ликвидации ОАСК. О чем его просили еще несколько месяцев назад. И соответствующая петиция набрала нужные 25000 подписей. А Зеленский и дальше консультируется с Высшим советом правосудия и не вносит соответствующего законопроекта. Даже решение о ликвидации Окружного административного суда г. Киева нет. Хотя есть обязательства забрать все важнейшие дела в ОАСК перед МВФ еще с лета. " - заявил Жернаков.

Жернаков также добавил, что найти судью Вовка не будет проблемой. НАБУ имеет достаточно информации для того, чтобы рано или поздно найти его.

"Не считаю нужным говорить о том, где скрывается судья Вовк. Его находили детективы НАБУ за короткий промежуток времени. Заходили даже в доме его бывшей жены. То есть, техническая возможность его найти есть и я уверен, что в НАБУ есть все для этого ", - добавил эксперт.