Не нашли: голову ОАСК Вовка не доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения

8 февраля, 2021, 16:00

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения, потому что не смогли найти

Об этом сообщает Hromadske .

Прокурор по делу Олег Макар сказал, что Вовк отсутствовал по всем известным адресам - проживание и места работы. Сторона обвинения ходатайствует о повторном приводе.

"Лицо была осведомлено о судебном заседании, но без уважительной причины не явилось в суд", - сказал Макар.

Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.

15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.

Волк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе на заседание главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Глава Окружного административного суда Киева Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд.