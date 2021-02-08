Не нашли: голову ОАСК Вовка не доставили в суд, чтобы избрать меру пресечения
8 февраля, 2021, 16:00
Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не доставили в Высший антикоррупционный суд для избрания меры пресечения, потому что не смогли найти
Об этом сообщает Hromadske .
Прокурор по делу Олег Макар сказал, что Вовк отсутствовал по всем известным адресам - проживание и места работы. Сторона обвинения ходатайствует о повторном приводе.
"Лицо была осведомлено о судебном заседании, но без уважительной причины не явилось в суд", - сказал Макар.
- Напомним, 17 июля 2020 детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также главе Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
- 15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.
- Волк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.
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Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе на заседание главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка.
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Глава Окружного административного суда Киева Вовк назвал незаконным решение Высшего антикоррупционного суда о его принудительном приводе в суд.
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