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Espreso.tvОбществоПредседателя ОАСК Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК

Председателя ОАСК Вовка принудительно доставят в Антикоррупционный суд, - ЦПК

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство о принудительном приводе на заседание председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка

Об этом сообщает ОО "Центр противодействия коррупции" в Telegram.

Высший совет правосудия не дал разрешения на арест, поэтому Вовк игнорирует заседания, прикрываясь иммунитетом.

"Запрета принудительно доставить Вовка в законодательстве нет, надо только разрешение следственного судьи, которое сегодня НАБУ и получило. И это произошло несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия на судей ВАКС", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении в "создании преступной организации и захвате власти" главе Окружного административного суда города Киева Павлу Вовку, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины Зеновию Холоднюку.
  • 15 января ВАКС продолжил расследование дела о так называемых пленок ОАСК на два месяца - до 17 марта 2021 года.
  • Вовк отказался получать ходатайство об отстранении его от должности.

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