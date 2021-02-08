В Украине не будут насильно вакцинировать от коронавируса, - Мендель
8 февраля, 2021, 15:58
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что никого не будут принуждать делать прививки от коронавируса
Об этом она сказала в комментарии "РБК-Украина".
"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - сказала Мендель.
Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что надо обязательно вакцинировать тех, кто работает на государство. В том числе, медиков, работающих с COVID-пациентами, а также школьных учителей.
- Напомним, что Зеленский готов вакцинироваться с военными и сделать это публично.
- Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса.
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