В Украине не будут насильно вакцинировать от коронавируса, - Мендель

8 февраля, 2021, 15:58

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что никого не будут принуждать делать прививки от коронавируса

Об этом она сказала в комментарии "РБК-Украина".

"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - сказала Мендель.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что надо обязательно вакцинировать тех, кто работает на государство. В том числе, медиков, работающих с COVID-пациентами, а также школьных учителей.

Напомним, что Зеленский готов вакцинироваться с военными и сделать это публично.

Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса.

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