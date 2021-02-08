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Espreso.tvОбществоВ Украине не будут насильно вакцинировать от коронавируса, - Мендель

В Украине не будут насильно вакцинировать от коронавируса, - Мендель


фото: ukrinform
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что никого не будут принуждать делать прививки от коронавируса

Об этом она сказала в комментарии "РБК-Украина".

"Никто никого не будет насильно вакцинировать", - сказала Мендель.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что надо обязательно вакцинировать тех, кто работает на государство. В том числе, медиков, работающих с COVID-пациентами, а также школьных учителей.

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