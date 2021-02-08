Буду вакцинироваться с военными как главнокомандующий, - Зеленский

8 февраля, 2021, 11:00

Об этом он сказал во время общения с журналистами на форуме "Украина 30", посвященном коронавирусу.

"Я готов сразу (прививаться, - ред,), но и сам считаю, что это неправильно. Но готов прямо в эфире, если нужно. Точно буду вакцинироваться с нашими военными, как Верховный главнокомандующий. Я это должен сделать, я так считаю. Во втором этапе", - сказал Зеленский.

На вопрос, какой вакциной, он отметил, что той, которая прибудет первой.