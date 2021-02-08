Буду вакцинироваться с военными как главнокомандующий, - Зеленский
8 февраля, 2021, 11:00
Президент Владимир Зеленский готов вакцинироваться с военнослужащими и сделать это публично
Об этом он сказал во время общения с журналистами на форуме "Украина 30", посвященном коронавирусу.
"Я готов сразу (прививаться, - ред,), но и сам считаю, что это неправильно. Но готов прямо в эфире, если нужно. Точно буду вакцинироваться с нашими военными, как Верховный главнокомандующий. Я это должен сделать, я так считаю. Во втором этапе", - сказал Зеленский.
На вопрос, какой вакциной, он отметил, что той, которая прибудет первой.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти