Правительство рассматривает возвращение к адаптивному карантину, где "красную зону" будут вводить отдельным решением, - Шмыгаль

Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ОПУ.

"Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению могут устанавливаться "красные зоны", - отметил он.

Шмыгаль сообщил, что ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки.

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По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но и после этого он может действовать в той или иной форме.