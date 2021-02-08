Правительство рассматривает возвращение к адаптивному карантину, где "красную зону" будут вводить отдельным решением, - Шмыгаль
8 февраля, 2021, 14:08
На фоне вспышек коронавируса в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину
Об этом на селекторном совещании у президента Украины заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ОПУ.
"Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению могут устанавливаться "красные зоны", - отметил он.
Шмыгаль сообщил, что ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки.
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- По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство будет продолжать карантин до 30 апреля, но и после этого он может действовать в той или иной форме.
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