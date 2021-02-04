4 февраля, 2021, 10:57

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство продолжит карантин до 30 апреля, но и после этого он может действовать в той или иной форме

Об этом Шмыгаль сказал во время совместной встречи Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) "Глобальный обзор экономики Украины", передает Еспресо.TV.

"Первое - карантин. Мы будем продолжать его до 30 апреля, но, как я уже говорил, это скорее всего, к сожалению, не конечная дата, когда карантин будет уже завершен. Он скорее всего будет продолжаться в той или иной форме", - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль заметил, что карантин может меняться в зависимости от распространения новых штаммов коронавируса в мире.

"Мы все еще находимся на этапе борьбы с коронавирусом и ожидаем победы в этом году, но апрель-месяц - это такой будет показатель, как мы будем двигаться дальше", - отметил премьер.

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