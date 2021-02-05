Степанов заявил, что новый адаптивный карантин будет мягким

5 февраля, 2021, 17:14

Условия адаптивного карантина, который планируют ввести до 30 апреля, будут более мягкими

Об этом на встрече с членами Европейской бизнес-ассоциации сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

"Карантин планируем продлевать до 30 апреля, также будут общие условия, которые будут мягче, чем на сегодняшний день. Мы смягчаем их исходя из сегодняшней ситуации", - сказал Степанов.

Он отметил, что так называемый "красный" уровень эпидопасности может быть введен в определенном регионе.

"Как только определяются определенные показатели, например 65% заполненных коек с кислородом, или темпы роста заболеваемости за последние 7 дней превышают 50%, если одновременно два критерия превышают установленные нормы, то на территории области, региона вводится жесткий карантин", - отметил Степанов .

По его словам, пока ни одна область не отвечают критериям, по которым вводится "красный" уровень эпидопасности.

"Общественный транспорт мы не будем закрывать", - сказал Степанов.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, правительство будет продлевать карантин до 30 апреля, но и после этого он может действовать в той или иной форме.