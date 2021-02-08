Один из лучших тренеров мира нашел неожиданный вариант продолжения карьеры
8 февраля, 2021, 15:57
Итальянский тренер Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру во французском "Марселе"
Об этом сообщает Le 10 Sport .
По информации источника, спортивный директор "Марселя" Пабло Лонгория лично заинтересован в том, чтобы экс-тренер "Милана" и туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри возглавил французский клуб. Пока не известно, готов ли итальянец восстановить тренерскую карьеру ради работы во Франции.
За свою карьеру Массимилиано Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии и дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов.
- 2 февраля главный тренер французского "Марселя" Андре Виллаш-Боаш подал в отставку из-за конфликта с руководством .
- 4 февраля сообщалось, что Аллегри может возглавить мадридский "Реал".
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