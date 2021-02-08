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Espreso.tvСпортОдин из лучших тренеров мира нашел неожиданный вариант продолжения карьеры

Один из лучших тренеров мира нашел неожиданный вариант продолжения карьеры


фото: Getty Images
Итальянский тренер Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру во французском "Марселе"

Об этом сообщает Le 10 Sport .

По информации источника, спортивный директор "Марселя" Пабло Лонгория лично заинтересован в том, чтобы экс-тренер "Милана" и туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри возглавил французский клуб. Пока не известно, готов ли итальянец восстановить тренерскую карьеру ради работы во Франции.

За свою карьеру Массимилиано Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии и дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов.

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