Скандал во Франции: тренер "Марселя" подал в отставку, потому что клуб купил нового футболиста без его ведома

2 февраля, 2021, 17:57

Главный тренер французского "Марселя" Андре Виллаш-Боаш подал в отставку из-за конфликта с руководством

Об этом сообщает Get French Football News.

"Марсель" взял в аренду футболиста шотландского "Селтика" Оливье Нтчама. Главный тренер Андре Виллаш-Боаш был против подписания француза и решил подать в отставку.

"Я узнал о подписании, когда зашел на клубный сайт. Я решил подать в отставку. Я не согласен со стратегией клуба. Мне не нужны деньги, я просто хочу уйти. Я не могу согласиться с такой политикой", - заявил тренер.

"Марсель" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Андре Виллаш-Боаш возглавил команду в июле 2019 года. Под его руководством "Марсель" сыграл 60 матчей и получил 29 побед.

За свою карьеру 43-летний Виллаш-Боаш успел поработать в лондонских "Челси" и "Тоттенхэме", питерском "Зените" и португальскому "Порту".

26 ноября португальский тренер Андре Виллаш-Боаш предложил ФИФА вывести из обращения номер 10 в память об аргентинском футболисте Диего Марадоне.