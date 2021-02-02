Скандал во Франции: тренер "Марселя" подал в отставку, потому что клуб купил нового футболиста без его ведома
Об этом сообщает Get French Football News.
"Марсель" взял в аренду футболиста шотландского "Селтика" Оливье Нтчама. Главный тренер Андре Виллаш-Боаш был против подписания француза и решил подать в отставку.
"Я узнал о подписании, когда зашел на клубный сайт. Я решил подать в отставку. Я не согласен со стратегией клуба. Мне не нужны деньги, я просто хочу уйти. Я не могу согласиться с такой политикой", - заявил тренер.
"Марсель" занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Андре Виллаш-Боаш возглавил команду в июле 2019 года. Под его руководством "Марсель" сыграл 60 матчей и получил 29 побед.
За свою карьеру 43-летний Виллаш-Боаш успел поработать в лондонских "Челси" и "Тоттенхэме", питерском "Зените" и португальскому "Порту".
- 26 ноября португальский тренер Андре Виллаш-Боаш предложил ФИФА вывести из обращения номер 10 в память об аргентинском футболисте Диего Марадоне.
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