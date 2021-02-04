Определились тренеры, которые могут заменить Зидана в "Реале"

4 февраля, 2021, 19:48

Руководство мадридского "Реала" рассматривает возможность увольнения главного тренера Зинедина Зидана

Об этом сообщает Cadena Ser .

Боссы "Реала" уже определились с кандидатами, которые смогут заменить Зинедина Зидана на посту главного тренера в черни. Речь идет о Массимилиано Аллегри и Рауле Гонсалесе.

За свою карьеру 53-летний Аллегри шесть раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок Италии и дважды выводил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов.

43-летний Рауль провел в составе "Реала" 741 матч и забил 323 гола. Он является воспитанником мадридского клуба, рекордсменом по количеству матчей и занимает второе место в списке лучших бомбардиров команды.

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