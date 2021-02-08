Европа может запретить въезд невакцинированным от COVID-19 гражданам, - Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с журналистами на форуме "Украина 30", посвященном коронавирусу.
"Я уверен, что Европа не предоставит возможности ... С той информации, из моего общения с лидерами европейскими и мировыми ... Европа не предоставит точно, я уверен, если у тебя нет вакцинации, такого свободного странствования по Европе. Если люди хотят куда-то поехать, отдохнуть или по работе, работники также ... надо будет прививаться", - сказал Зеленский.
В то же время президент не уверен, будет ли паспорт вакцинации введен во всех странах и будет ли он введен вообще.
Кроме того, по словам Зеленского, Украина будет постепенно отменять ограничения для граждан, которые прошли вакцинацию от COVID-19 или имеют антитела.
- Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит первый миллион вакцин от AstraZeneca и Novavax в феврале.
- В конце января премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, как будет проходить вакцинация от COVID-19 в Украине.
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