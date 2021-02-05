Украина получит первый миллион вакцин от AstraZeneca и Novavax в феврале, - Степанов
5 февраля, 2021, 20:54
В феврале Украина получит 1 млн доз вакцин от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов, передает НВ .
"Мы говорим о том, что в целом 12 млн доз, поставка начинается в феврале. В феврале по этому контракту мы точно получим 1 млн доз вакцин, может, даже больше... Этого достаточно, чтобы вакцинировать 500 тыс. наших граждан, начать и практически полностью пройти первый этап вакцинации в феврале-марте", - сказал он.
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- Промежуточные результаты третьей фазы испытаний вакцины против коронавирусной болезни от компании AstraZeneca продемонстрировали ее эффективность в 82%
- Американская компания Novavax объявила о завершении финальной стадии исследований вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%.
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