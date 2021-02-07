"Не верится, что Леша хотел бы этого". Сторонники Навального возмущены решением его штаба "сконцентрироваться на осени"

7 февраля, 2021, 22:55

В разных частях России неоднозначно восприняли озвученное главой штаба Алексея Навального Леонидом Волковым распоряжение приостановить уличные акции

Реакцию на это заявление среди настроенной против режима Путина молодежи изучил информационный проект Znak, передает Еспресо.TV.

Часть сторонников оппозиционера приветствуют отмену акций, однако некоторые считают, что это несправедливо по отношению к задержанным на предыдущих митингах, и говорят о "сливе протеста". Кроме того, в некоторых регионах намерены проводить собственные акции, предварительно согласовав их с властями, чтобы не допускать ненужных задержаний.

Например, аудитория телеграмм-канала штаба Навального в Томске встретила заявление Волкова с непониманием.

"Штабы разгромлены, кто не сидит, те боятся. В чем был план Навального? Расчет на "заграница нам поможет"? Странно все это", - пишет один из комментаторов.

"Все здорово и отлично, мы многого "добились". А что с ребятами, которые потеряли свободу, выходя за ваше будущее?" - соглашается с ним другой.

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"Я не сторонник Навального, и речь шла о том, что люди должны выходить не за него, а за самих себя. Если быть точнее, то "если вы хотите выходить и отстаивать свои интересы, то для этого команда от ФБК не нужна". Настроение народа нельзя подавлять, поскольку это должно происходить естественным путем, а не запретом", - пишет участник одного из чатов в Нижнем Тагиле.

Некоторые активисты называют происходящее "сливом митингов".

"Надо идти до тех пор, пока чего-то не добьемся. Иначе жертвы этих митингов были совсем не оправданными", - пишет один из комментаторов.

Бурную дискуссию заявление вызвало и в Ижевске.

"Я лично думаю, что не нужно ждать до весны, нужно выходить еще. Не надо каждый день, конечно, но к весне освободятся места в отделениях, заново кучу людей посадят. Сейчас очень многие готовы идти (на акции, - ред.), а что будет через некоторое время? Давление на власть схлынет. Не верится, что Леша хотел бы этого. Он говорил не бояться и выходить, всех не посадят", - пишет пользователь Татьяна Мустафина.

В комментариях многие поддержал ее тезис. По их мнению, ждать помощи США и Европы, а также "прилета в голубом вертолете" нового видео от команды Навального, которое бы стимулировало протесты, бесперспективно.

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Но есть и те, кто поддерживают позицию Волкова.

В Нижнем Тагиле, в частности, от нападок на Волкова отбиваются координаторы местного штаба:

"Силовики за все эти фиктивные уголовные дела в отношении мирных граждан получают зарплату из наших налогов, новые звездочки и звания. А мы - семейные трагедии, слезы близких, потерю учебы или работы или по меньшей мере проблемы на них. Прессинг трудно выдержать, а давать повод пропаганде толка "Движение Навального уменьшается с каждой неделей" никакого смысла нет. (...). Принятое решение является трудным. Но, пожалуй, правильное".

Напомним, Волков скзав, что надо готовиться к сентябрьским выборам в Госдуму РФ, а Алексея "будем доставать из тюрьмы внешнеполитическими методами".

"Алексей нас просит сконцентрироваться на осени", - подчеркнул Волков.

При этом основатель российской оппозиционной к Кремлю демократической партии "Яблоко", политик и экономист Григорий Явлинский обвинил Навального и его окружение в безответственном отношении к участникам незаконных протестов.

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