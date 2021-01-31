Команда Навального не признает Крым украинским
На это обратил внимание политолог и телеведущий Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.
Кроме того, в отличие от неподконтрольных украинской власти городов Донецка и Луганска, в оккупированном Симферополе действует центр движения Навального, который проводит там митинги и занимается другой деятельностью.
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В подтверждение своих слов Березовец приводит скриншоты.
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"Пока Навальный не (это слово выделено, - ред.) открестится от оккупации Крыма и не признает Крым украинским, - ни какого снисхождения он не заслуживает. Точка", - подчеркнул у себя в телеграмме политолог, который родился и провел школьные годы в крымском городе Керчи.
- Напомним, 31 января 2021 года в крупнейших городах РФ снова проходят несанкционированные акции в поддержку Навального, заключенного после возвращения с лечения в Германии.
- Позиция Навального по Крыму пока неизменна: полуостров для него "не бутерброд, который можно просто так взять и вернуть".
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