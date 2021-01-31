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Espreso.tvОбществоКоманда Навального не признает Крым украинским

Команда Навального не признает Крым украинским

На официальном сайте команды Навального оккупированный Россией украинский полуостров Крым обозначен на карте как часть Российской Федерации

На это обратил внимание политолог и телеведущий Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.

Кроме того, в отличие от неподконтрольных украинской власти городов Донецка и Луганска, в оккупированном Симферополе действует центр движения Навального, который проводит там митинги и занимается другой деятельностью.

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В подтверждение своих слов Березовец приводит скриншоты.

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"Пока Навальный не (это слово выделено, - ред.) открестится от оккупации Крыма и не признает Крым украинским, - ни какого снисхождения он не заслуживает. Точка", - подчеркнул у себя в телеграмме политолог, который родился и провел школьные годы в крымском городе Керчи.

  • Напомним, 31 января 2021 года в крупнейших городах РФ снова проходят несанкционированные акции в поддержку Навального, заключенного после возвращения с лечения в Германии.
  • Позиция Навального по Крыму пока неизменна: полуостров для него "не бутерброд, который можно просто так взять и вернуть".

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