Команда Навального не признает Крым украинским

31 января, 2021, 14:56

На официальном сайте команды Навального оккупированный Россией украинский полуостров Крым обозначен на карте как часть Российской Федерации

На это обратил внимание политолог и телеведущий Тарас Березовец, передает Еспресо.TV.

Кроме того, в отличие от неподконтрольных украинской власти городов Донецка и Луганска, в оккупированном Симферополе действует центр движения Навального, который проводит там митинги и занимается другой деятельностью.

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В подтверждение своих слов Березовец приводит скриншоты.

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"Пока Навальный не (это слово выделено, - ред.) открестится от оккупации Крыма и не признает Крым украинским, - ни какого снисхождения он не заслуживает. Точка", - подчеркнул у себя в телеграмме политолог, который родился и провел школьные годы в крымском городе Керчи.

Напомним, 31 января 2021 года в крупнейших городах РФ снова проходят несанкционированные акции в поддержку Навального, заключенного после возвращения с лечения в Германии.

Позиция Навального по Крыму пока неизменна: полуостров для него "не бутерброд, который можно просто так взять и вернуть".

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