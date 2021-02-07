Явлинский обвинил Навального в "большевизме" и "вождизме". Часть "Яблока" с ним не согласна
Материал опубликован 6 февраля 2021 года на официальном сайте Явлинского, передает Еспресо.TV.
По мнению политика, фильмы-расследования Навального служат лишь "разжиганию примитивной социальной розни".
"Разжигание классового популизма в России, провоцирование столкновения бедных и богатых ни к чему хорошему не приведет", - подчеркнул Явлинский.
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В отличие от Навального, он не считает коррупцию главной опасностью для русских и основной причиной их бедности.
"Люди в России беднеют не только из-за коррупции. Наши граждане теряют несравненно больше из-за войны в Сирии и на Донбассе, из-за гонки вооружений и абсолютно безграничных, непрозрачных и бесконтрольных расходов на ВПК, из-за международных санкций, на которые без конца нарывается Россия, но больше всего - из-за неэффективной затратной экономики госкапитализма (когда доходы частные, а убытки государственные). по-настоящему коррупцию можно победить только изменением системы. Поэтому, повторюсь, настоящая борьба с коррупцией - это не съемка с дронов имений проворовавшихся чиновников, а политическая борьба за новое российское государство, за новую Конституцию, за Учредительное собрание", - пояснил свою точку зрения Григорий Явлинский.
Также он критикует Алексея Навального за безответственное отношение к тем, кто вышел на организованные его штабом несогласованные акции, и за неспособность к объединению с другими антипутинскими силами.
"Ни самого Навального, ни его окружение не волнуют поломанные судьбы граждан, которые по их призыву вышли на несанкционированные акции и оказались за решеткой (достаточно вспомнить обещания денежных компенсаций через ЕСПЧ за задержания). Они сознательно выступают за преступное использование несовершеннолетних в политических целях. Навальный как единоличный вождь ориентирован только на себя и уничтожает любые наметки на коалиции. Поэтому поддерживать или не поддерживать Навального как политика, каждый решает сам. Но надо понимать: демократическая Россия, уважение к человеку, свобода, жизнь без страха и без репрессий несовместимы с политикой Навального. Это принципиально разные направления", - подчеркнул Явлинский.
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Кроме того, Григорий Явлинский не исключает, что режим Путина может использовать Навального "втемную".
"А собирать урожай будут другие, причем очень вероятно, что из той же путинской системы с целью ее сохранения или, наоборот, для замены фасада. При этом важно понимать и помнить, что система Путина гораздо больше, чем один человек: не Путин начинал ее строить, и сама собой она не исчезнет, - добавил основатель" Яблока ".
Сегодня, 7 февраля, эта статья стала предметом оживленного обсуждения в среде российской оппозиции и интеллигенции, по итогам которого ряд влиятельных фигур в "Яблоке" или связанные с ним лица решили для себя отмежеваться от заявлений Явлинского.
В частности, с соответствующими заявлениями выступил популярный на Урале бывший мэр Екатеринбурга, один из пионеров антинаркотического фронта в России Евгений Ройзман и молодежное "Яблоко" в Санкт-Петербурге, члены "Яблока" в Новосибирске и Нижнем Новгороде.
"Да. Выдвижение в ГД (Госдуму, - ред.) От" Яблока "стало для меня невозможным", - написал Ройзман в телеграмме.
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